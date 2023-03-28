Инсайдер раскрыл, почему Эмбиид не принял участия в матче с «Денвером»

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принял участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Денвер Наггетс» из-за предосторожности. Команда решила не рисковать, чтобы не усугубить его травму.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски. Ранее сообщалось, что Джоэл не вышел на паркет с «Денвером» из-за болезненных ощущений в икроножных мышцах.

«Эмбиид пытался тренироваться утром перед матчем, но команда придерживается осторожного подхода, учитывая плотный график в последнее время», — написал Войнаровски.

Напомним, «Денвер» победил «Филадельфию» со счётом 116:111.

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