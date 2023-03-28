Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата в конкурсе по броскам сверху. Видео
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Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, принял участие в конкурсе данков, состоявшемся в рамках мероприятия McDonald's All-American. Один из бросков сверху он успешно исполнил через своего брата Брюса, вызвав восторг болельщиков.
Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата в конкурсе по броскам сверху:
Бронни Джеймс в скором времени окончит обучение в школе и, вероятнее всего, проведёт сезон-2023/2024 в NCAA. К игроку проявляет интерес ряд ведущих учебных заведений, среди которых университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо. В 2024 году Бронни планирует выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации.
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