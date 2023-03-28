Гомельский назвал команды, у которых больше всего шансов стать чемпионом НБА в этом сезоне

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, обладающих самыми большими шансами выиграть титул по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

По мнению Гомельского, в Восточной конференции такими командами являются «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс», а в Западной – «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз».

«С моей точки зрения, на Востоке лишь две команды могут выйти в главный финал. Это «Милуоки» и «Бостон». На Западе тоже только две команды – «Денвер» и «Мемфис». Наиболее сбалансированную игру по ходу регулярного сезона демонстрирует «Милуоки». Однако это не означает, что «Бакс» выиграют титул. Баскетбол непредсказуем. Чем и интересен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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