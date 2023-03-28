Тайриз Макси рассказал, что понял о «Сиксерс» после поражения в матче с «Наггетс»

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси высказался о матче с «Денвер Наггетс», в котором его команда потерпела поражение (111:116).

«Чувствую, мы сражались. Считаю, что мы можем извлечь из этого урок. Благодаря этому матчу можно понять, насколько у нас большая скамейка. Такие парни, как Дануэл Хаус, который практически не играл ранее, выходят и вносят свой вклад.

Пол Рид чертовски здорово провёл встречу. Де'Энтони Мелтон. Список можно продолжать и продолжать. Вы же понимаете, что я имею в виду? Это единственное, что мы можем извлечь из этого поражения», — приводит слова Макси Clutch Points.

В матче с «Денвером» в активе Макси 29 очков, пять подборов и пять результативных передач.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: