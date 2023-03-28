Стало известно, когда Джеймс Харден может вернуться в состав «Филадельфии»
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может вернуться в строй на этой неделе. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.
На этой неделе «Филадельфия» проведёт две встречи в регулярном чемпионате НБА: 30 марта «Сиксерс» дома сыграют с «Даллас Маверикс», а 1 апреля проведут встречу с «Торонто Рэпторс».
Напомним, Харден получил травму ноги, из-за которой был вынужден пропустить четыре последних матча «Филадельфии».
В настоящий момент «Сиксерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 49 побед и потерпела 26 поражений. Лидером является «Милуоки Бакс» (54 победы – 21 поражение).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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