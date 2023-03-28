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Грин назвал команду, с которой больше всего хочет сыграть в первом раунде плей-офф НБА

Грин назвал команду, с которой больше всего хочет сыграть в первом раунде плей-офф НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что предпочёл бы сыграть с «Сакраменто Кингз» в первом раунде плей-офф НБА.

«Это не потому, что я считаю «Сакраменто» слабой командой, а потому, что перемещаться было бы намного проще. Если вспомнить наш путь к победе в чемпионате в прошлом году, то он начался с Денвера, до которого два часа полёта. Оттуда мы отправились в Мемфис, а это четыре с половиной — пять часов полёта.

Единственное место, куда мы можем долететь за 45 минут в Западной конференции, — это Сакраменто. Этим объясняется моё желание сыграть с этой командой», — сказал Грин в эфире The Volume.

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