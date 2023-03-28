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Перкинс — о гонке за MVP: Эмбиид не должен был пропускать матч с «Наггетс». Я запомню это

Перкинс — о гонке за MVP: Эмбиид не должен был пропускать матч с «Наггетс». Я запомню это
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался об отсутствии в матче регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс» центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. Вместе с лидером «Денвера» Николой Йокичем Эмбиид считается одним из главных претендентов на присуждение награды MVP.

«Джоэл Эмбиид уклоняется от этого дыма. Мы знаем, как много для него значит завоевание этой награды. Ты преподал урок Йокичу, когда матч был в Филадельфии. Но ты не должен был пропускать эту встречу. Именно в таких матчах определяется MVP. Я запомню этот момент», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

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