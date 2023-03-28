Леброн Джеймс прокомментировал гениальную передачу Луки Дончича
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс оценил гениальную результативную передачу Луки Дончича в матче с «Индианой» (127:104). Благодаря этой победе «Даллас» прервал серию поражений из четырёх матчей.
«Это просто безумие», – написал Джеймс в комментариях под постом с видео передачи Дончича.
Напомним, в матче с «Индианой» в конце третьей четверти Дончич оказался в ловушке в углу площадки. Два игрока «Пэйсерс» совсем не давали ему пространства для передачи мяча, а затем он вдруг подпрыгнул и отдал точный пас на другой конец площадки, где Джейден Харди был свободен и открыт для броска. После этого паса Харди сделал точный трёхочковый бросок.
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