Дюрант вернётся на паркет в матче с «Миннесотой»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вернётся на паркет в следующем матче команды. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Следующую встречу в регулярном чемпионате НБА «Финикс» проведёт 30 марта с «Миннесотой Тимбервулвз».
«После пропуска 10 игр из-за растяжения лодыжки, лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант вернётся на паркет в среду в матче с „Миннесотой Тимбервулвз“, сообщают источники в лиге», — написал Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, Дюрант получил травму во время разминки перед матчем с клубом «Оклахома-Сити Тандер» 9 марта. Кевин неудачно поскользнулся и в итоге получил растяжение левого голеностопного сустава. С тех пор Дюрант участия в матчах не принимал.
После перехода в команду из Аризоны форвард успел поучаствовать только в трёх матчах. В нынешнем сезоне Дюрант в среднем набирает 29,5 очков, 6,8 подбора и 5,2 результативные передачи.
- 29 марта 2023
-
03:43
- 28 марта 2023
-
23:30
-
22:13
-
21:54
-
21:14
-
20:25
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
16:58
-
16:35
-
15:57
-
15:48
-
14:51
-
14:36
-
13:57
-
13:15
-
12:58
-
11:48
-
11:31
-
11:09
-
10:32
-
10:14
-
09:35
-
09:17
-
08:38
-
07:55
-
07:55
-
07:53
-
07:41
-
06:52