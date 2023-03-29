Дюрант вернётся на паркет в матче с «Миннесотой»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вернётся на паркет в следующем матче команды. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Следующую встречу в регулярном чемпионате НБА «Финикс» проведёт 30 марта с «Миннесотой Тимбервулвз».

«После пропуска 10 игр из-за растяжения лодыжки, лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант вернётся на паркет в среду в матче с „Миннесотой Тимбервулвз“, сообщают источники в лиге», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Дюрант получил травму во время разминки перед матчем с клубом «Оклахома-Сити Тандер» 9 марта. Кевин неудачно поскользнулся и в итоге получил растяжение левого голеностопного сустава. С тех пор Дюрант участия в матчах не принимал.

После перехода в команду из Аризоны форвард успел поучаствовать только в трёх матчах. В нынешнем сезоне Дюрант в среднем набирает 29,5 очков, 6,8 подбора и 5,2 результативные передачи.