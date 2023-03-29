Эксперт — о гонке за MVP: Эмбиид почти всегда выкладывался по полной, но Йокич не сдастся

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп поделился мнением о гонке за награду MVP. Главными претендентами на этот титул многими специалистами рассматриваются центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Джоэл Эмбиид практически в каждом матче выкладывался по полной. Я не утверждаю, достанется ли ему статуэтка MVP или нет, но Никола Йокич в любом случае не сдастся», — сказал Шарп в эфире Undisputed.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 61 матче, в которых в среднем набирал 33,3 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 передачи. Йокич в этом сезона сыграл в 67 встречах, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 11,9 подбора и отдавая 9,9 передачи.

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