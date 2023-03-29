Единая лига ВТБ назвала MVP по итогам марта

Защитник «Пармы» Айзея Риз признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам марта. Об этом информирует пресс-служба лиги.
В среднем игрок набирал в марте 16,8 очка, совершал 8,4 подбора, отдавал 7,2 передачи и делал 2,4 перехвата при 25,4 балла за эффективность действий. Кроме того, установил личный рекорд сезона — 26 очков в матче с «Астаной».
«Парма-Пари» в марте выиграла пять из шести матчей и вышла в плей-офф с первого места в группе «Б» с результатом 16-16.
В четвертьфинале Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с казанским УНИКСом. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед.
Ранее главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» и высказался о предстоящих встречах с УНИКСом.
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