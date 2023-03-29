Карри близок к повторению достижения Леброна для 34-летних игроков и старше

35-летний звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может повторить достижение 38-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса для 34-летних игроков и старше по статистическим показателям в НБА.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в среднем набирал 29+ очков, а также 6+ подборов и ассистов. В нынешнем сезоне у Джеймса аналогичные показатели. Статистические показатели Карри в настоящий момент следующие: 29,6 очка, 6,2 подбора и 6,4 передачи.

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Ранее сообщалось, что Стефен вместе с товарищем по команде Клэем Томпсоном стали авторами уникального достижения в НБА, в третий раз за время выступления в лиге реализовав по 250 трёхочковых бросков за сезон.