Карри близок к повторению достижения Леброна для 34-летних игроков и старше
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35-летний звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может повторить достижение 38-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса для 34-летних игроков и старше по статистическим показателям в НБА.
В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в среднем набирал 29+ очков, а также 6+ подборов и ассистов. В нынешнем сезоне у Джеймса аналогичные показатели. Статистические показатели Карри в настоящий момент следующие: 29,6 очка, 6,2 подбора и 6,4 передачи.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Ранее сообщалось, что Стефен вместе с товарищем по команде Клэем Томпсоном стали авторами уникального достижения в НБА, в третий раз за время выступления в лиге реализовав по 250 трёхочковых бросков за сезон.
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