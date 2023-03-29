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Беверли назвал условие, при котором «Клипперс» стали бы чемпионами НБА в сезоне-2019/2020

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли вспомнил о своём выступлении за «Лос-Анджелес Клипперс» (2017–2021). В сезоне-2019/2020 «Клипперс» уступили в полуфинальной серии Западной конференции клубу «Денвер Наггетс».

«Если бы не вся эта ситуация с «пузырём», мы бы стали чемпионами НБА», — приводит слова Беверли Sports Illustrated.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений в сезоне-2019/2020 концовка регулярного чемпионата и весь плей-офф были сыграны в «пузыре» в Орландо. В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» со счётом 4-2.

Леброн Джеймс показал, чем занимается в «пузыре» НБА:

Ранее Беверли признался, что комфортно чувствует себя в нынешней команде. До перехода в «Чикаго» Беверли выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».