Эксперт: прогнозирую, что Дрэймонд Грин и Леброн Джеймс перейдут в «Даллас» в новом сезоне
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Известный спортивный эксперт Билл Симмонс спрогнозировал, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне перейдут в «Даллас Маверикс».
«У меня есть одна бредовая идея относительно того, где окажется в следующем сезоне Дрэймонд Грин. Я думаю, он окажется в «Далласе» вместе с Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем. Позже и Леброн там попытается оказаться. Это мой прогноз. Я буквально чувствую запах «Далласа». Дрэймонд — это то, что им нужно. Им нужен игрок, который не думает о бросках и переживает об игре в защите», — приводит слова Симмонса Sports Illustrated.
«Даллас Маверикс» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
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