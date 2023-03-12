«Вы мне противны». Юдонис Хаслем обратился к одноклубникам после матча с «Орландо»

Тяжёлый форвард, ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (114:126 ОТ) обратился к партнёрам по команде.

«Вы мне противны», — приводит слова Хаслема ESPN.

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Напомним, лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер за пять секунд до конца основного времени получил передачу от разыгрывающего Кайла Лоури, а затем броском под сирену из-за дуги отправил мяч в корзину, сделав счёт 108:108. «Майами» уступил «Орландо» в овертайме.

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«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 36 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Ютой Джаз» на своей площадке 14 марта (2:30 мск).

Ранее Батлер прокомментировал выступление команды после матча с «Орландо».