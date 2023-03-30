Бен Уоллес: я бы собирал по 50 подборов в современной НБА, как Уилт Чемберлен
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации Бен Уоллес считает, что он мог бы быть успешен в современной лиге.
«Я никогда не был традиционным центровым, мы бы много слышали о том, что таких центровых, как я, в этой игре не существует. Я всегда мог приспособиться к любой игре, в которой был. Думаю, я бы собирал по 50 подборов в современной НБА, как Уилт Чемберлен», — приводит слова Бена Уоллеса Fadeaway World.
Уоллес провёл в НБА 16 лет, девять из них отыграв за «Детройт Пистонс». Он завоевал чемпионский титул, четырежды признавался лучшим игроком оборонительного плана сезона и четыре раза приглашался на Матч звёзд.
Ранее Уоллес был включён в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации.
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