Бен Уоллес: я бы собирал по 50 подборов в современной НБА, как Уилт Чемберлен

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации Бен Уоллес считает, что он мог бы быть успешен в современной лиге.

«Я никогда не был традиционным центровым, мы бы много слышали о том, что таких центровых, как я, в этой игре не существует. Я всегда мог приспособиться к любой игре, в которой был. Думаю, я бы собирал по 50 подборов в современной НБА, как Уилт Чемберлен», — приводит слова Бена Уоллеса Fadeaway World.

Уоллес провёл в НБА 16 лет, девять из них отыграв за «Детройт Пистонс». Он завоевал чемпионский титул, четырежды признавался лучшим игроком оборонительного плана сезона и четыре раза приглашался на Матч звёзд.

Ранее Уоллес был включён в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации.