Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» забросил через Патрика Беверли и отреагировал на это жестом «слишком маленький».
В предыдущей встрече Беверли в аналогичной ситуации показал такой же жест в адрес звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Остин Ривз показал жест «слишком маленький» Патрику Беверли
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» завершился победой «озёрников» со счётом 121:110. Остин Ривз в этой игре набрал 19 очков.
«Лейкерс» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» на десятой строчке в Восточной конференции.
- 30 марта 2023
-
09:47
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
07:44
-
07:19
-
06:37
-
06:30
-
06:04
-
04:39
-
00:41
-
00:26
- 29 марта 2023
-
23:52
-
23:47
-
22:19
-
21:51
-
21:02
-
20:53
-
19:34
-
18:54
-
18:14
-
17:30
-
17:12
-
16:35
-
15:59
-
15:08
-
14:39
-
14:07
-
13:40
-
12:57
-
12:18
-
11:34
-
11:19
-
10:38
-
09:51