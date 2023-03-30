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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» забросил через Патрика Беверли и отреагировал на это жестом «слишком маленький».

В предыдущей встрече Беверли в аналогичной ситуации показал такой же жест в адрес звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Остин Ривз показал жест «слишком маленький» Патрику Беверли

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» завершился победой «озёрников» со счётом 121:110. Остин Ривз в этой игре набрал 19 очков.

«Лейкерс» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» на десятой строчке в Восточной конференции.