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Остин Ривз показал жест «слишком маленький» Патрику Беверли. Видео

Остин Ривз показал жест «слишком маленький» Патрику Беверли. Видео
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» забросил через Патрика Беверли и отреагировал на это жестом «слишком маленький».

В предыдущей встрече Беверли в аналогичной ситуации показал такой же жест в адрес звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Остин Ривз показал жест «слишком маленький» Патрику Беверли

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» завершился победой «озёрников» со счётом 121:110. Остин Ривз в этой игре набрал 19 очков.

«Лейкерс» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» на десятой строчке в Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Вучевич - 29, Дерозан - 22, Уайт - 17, Лавин - 16, Досунму - 12, Джонс - 5, Карузо - 5, Терри - 2, Уильямс - 2, Беверли, Болл, Грин, Джонс, Драммонд, Льюис, Симонович, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 25, Ривз - 19, Расселл - 17, Вандербилт - 8, Шрёдер - 8, Хатимура - 6, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
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