Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк с сопротивлением. Видео

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» исполнил эффектный данк с сопротивлением в начале четвёртой четверти.

Мощный данк Янниса Адетокунбо с сопротивлением в матче с «Индианой»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч «Милуоки» с «Индианой» завершится победой «Бакс» со счётом 149:136.

Адетокунбо в этом матче удалось оформить свой пятый трипл-дабл в нынешнем сезоне. Лидер «Милуоки» набрал 38 очков, совершил 17 подборов и отдал 12 результативных передач.

«Бакс» располагаются на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Индиана», в свою очередь, на 12-й строчке.