Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк с сопротивлением. Видео
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» исполнил эффектный данк с сопротивлением в начале четвёртой четверти.
Мощный данк Янниса Адетокунбо с сопротивлением в матче с «Индианой»
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч «Милуоки» с «Индианой» завершится победой «Бакс» со счётом 149:136.
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
136 : 149
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Матурин - 29, Несмит - 22, Нвора - 18, Смит - 17, Нембард - 15, Бриссетт - 12, Макконнелл - 12, Джексон - 9, Хилл - 2, Браун, Джонсон, Дуарте, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилд
Милуоки Бакс: Холидэй - 51, Адетокунбо - 38, Лопес - 21, Портис - 12, Грин - 9, Картер - 8, Мэттьюз - 7, Аллен - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Инглс, Коннотон, Краудер, Леонард, Миддлтон, Уиггинтон
Адетокунбо в этом матче удалось оформить свой пятый трипл-дабл в нынешнем сезоне. Лидер «Милуоки» набрал 38 очков, совершил 17 подборов и отдал 12 результативных передач.
«Бакс» располагаются на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Индиана», в свою очередь, на 12-й строчке.
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