Экс-игрок НБА: «Финикс» — фаворит в Западной конференции
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз назвал «Финикс Санз» главным претендентом на выход в финал от Западной конференции.
«Денвер» ещё ни разу не выигрывал конференцию. «Мемфис» — тоже один из претендентов, но я не верю, что они к этому готовы. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис уже добивались такого достижения, но сейчас я не верю, что они смогут это повторить. У «Клипперс» травмирован Пол Джордж, «Голден Стэйт» без Уиггинса не добьётся успеха.
Мой фаворит на Западе — команда, которая недавно выигрывала конференцию, в составе которой есть Деандре Эйтон, Крис Пол и Девин Букер, и которая приобрела Кевина Дюранта», — приводит слова Роуза ESPN.
«Финикс» сейчас располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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