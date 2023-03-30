Руди Гобер: не верю, что судьи не помогали «Финиксу» выиграть в матче с «Миннесотой»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер раскритиковал судейство в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз». Игра завершилась победой «Финикса» со счётом 107:100.
«Это несправедливо. Я уже десять лет играю в этой лиге и всегда стараюсь избегать поспешных выводов, но не верю, что судьи не помогали «Санз» победить, не верю, что они не помогали «Голден Стэйт» и «Сакраменто» в прошлых матчах.
Это неуважение. Понимаю, что наша команда — не самая популярная в лиге. Всем хочется видеть в плей-офф Кевина Дюранта, Стефена Карри и Леброна Джеймса. «Миннесота» ещё не на таком уровне. Нужно бороться и дальше, но нам очень обидно», — цитирует Гобера Star Tribune.
«Миннесота» располагается на седьмом месте в Западной конференции, «Финикс» — на четвёртом.
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