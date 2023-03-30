Джеймс Харден рассказал о проблемах с ахилловым сухожилием
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден признался, что на протяжении последних месяцев испытывал проблемы с ахилловым сухожилием.
«Не знаю точно, когда это началось. Но повреждение беспокоило меня на протяжении нескольких месяцев. Хотел продолжать играть, несмотря на боль, но в последнем матче это было настолько невыносимо, что я не смог выйти на паркет. До конца регулярного чемпионата осталось шесть матчей, нужно завершить регулярку наилучшим образом и затем будет неделя на подготовку к плей-офф», — приводит слова Хардена ESPN.
«Филадельфия» уже обеспечила себе выход в плей-офф.
Харден в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах, в которых он набирал 21,3 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 10,9 результативные передачи.
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