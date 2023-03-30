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Эмил Райкович высказался о первом матче ЦСКА с «Автодором» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Эмил Райкович высказался о первом матче ЦСКА с «Автодором» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о предстоящем матче с саратовским «Автодором». Завтра, 31 марта, команды проведут первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в Москве.

«Завтра первый матч плей-офф. «Автодор» – опасный соперник, в его составе много хороших, индивидуально сильных игроков. Мы внимательно готовились к игре на протяжении последних дней. Завтра посмотрим на состояние Алексея Шведа; что касается остальных, думаю, команда готова на сто процентов», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА занял первое место в группе «А» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» занял второе место в группе «Б».

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