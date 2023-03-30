Владимир Гомельский объяснил, из-за чего у УНИКСа могут возникать проблемы в атаке

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу выступления УНИКСа на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. У Владимира поинтересовались, с чем связан «спад» игры казанской команды в этот временной отрезок турнира.
«Мне кажется, что после травмы Жбанова упала эффективность защиты. А в позиционном нападении команда тренера Перасовича имеет только одного разыгрывающего высокого уровня — Дмитриевича. Когда соперник агрессивно защищается против него, то замедляется движение мяча и теряется сбалансированность в атаке», — написал Гомельский.
В четвертьфинале Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Пармой». Первый матч состоится 1 апреля в Казани. Начало – в 18:00 мск.
- 30 марта 2023
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