«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 31 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань».
Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе «Okko».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
31 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Пари Нижний Новгород» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Локомотив-Кубань» занял пятую строчку.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
09:00
-
08:07
-
05:46
-
04:49
-
01:38
-
00:20
- 30 марта 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:47
-
22:18
-
22:02
-
21:14
-
20:30
-
20:01
-
19:17
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
17:58
-
17:37
-
17:31
-
16:55
-
16:00
-
15:39
-
14:30
-
13:51
-
13:23
-
12:53
-
12:29
-
11:47
-
11:20
Партнерский контент