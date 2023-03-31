«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 31 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань».

Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе «Okko».

Напомним, согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Пари Нижний Новгород» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Локомотив-Кубань» занял пятую строчку.