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«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 31 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань».

Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе «Okko».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
31 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Пари Нижний Новгород» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Локомотив-Кубань» занял пятую строчку.

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