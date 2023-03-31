Джулиус Рэндл пропустит как минимум две недели
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл получил травму. Об этом сообщает журналист Шамс Чанария. Предположительно инцидент произошел во второй четверти матча с «Майами Хит» (101:92).
«Джулиус Рэндл из «Нью-Йорк Никс» пропустит не менее двух недель из-за растяжения левого голеностопа. Об этом сообщает его команда», — написал в своих социальных сетях Чанария.
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 77 матчах, в среднем набирая 25,1 очков, делая 10 подборов и 4,1 передач.
Напомним, ранее бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации, ныне комментатор и аналитик Майк Фрателло выразил мнение, что лидер «Никс» Джулиус Рэндл должен стать MVP по итогам регулярного сезона-2022/2023.
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