Болельщик «Локомотива» — о многочасовой пробке: все устали, но полны решимости добраться

Болельщики «Локомотив-Кубань» попали в серьёзную пробку возле города Шахты в Ростовской области. На данный момент фанаты стоят в пробке уже больше 16 часов. Они направлялись в Нижний Новгород на матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 31 марта, в 19:30 мск.

Один из болельщиков, попавший в пробку, Борис Мирошниченко, согласился дать интервью:

— Расскажите, пожалуйста, как там у вас обстановка на текущий момент? Какой настрой у ребят?

«Все устали, но полны решимости добраться до Нижнего по-любому».

— Даже если выйдет так, что у вас не получится попасть на сегодняшний матч, какими будут ваши следующие шаги?

«На первый матч не успеваем. Постараемся найти локацию с устойчивым Интернетом и посмотреть игру, а потом продолжить путь. Хотели ещё поддержать футбольный «Локо» завтра, но пока на тоненького. Но 2-го точно будем в КРК «Нагорный» и поддержим команду».

— С вами клуб поддерживает какую-нибудь связь, оказывает поддержку в любом её проявлении?

«Да, конечно. Постоянно на связи. Больше того, стараемся этот минус в плюс перевести. Когда есть «инет», скидываем контент, который пресс-служба и SMM публикуют. Официальные каналы клуба также переполнены словами поддержки от болельщиков, так что брошенными себя точно не чувствуем. Наоборот, есть ощущение, что эта ситуация, которую надо переломить и таким образом внести свой вклад в успех команды».