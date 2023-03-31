Болельщик «Локомотива» — о многочасовой пробке: все устали, но полны решимости добраться

Болельщики «Локомотив-Кубань» попали в серьёзную пробку возле города Шахты в Ростовской области. На данный момент фанаты стоят в пробке уже больше 16 часов. Они направлялись в Нижний Новгород на матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 31 марта, в 19:30 мск.
Один из болельщиков, попавший в пробку, Борис Мирошниченко, согласился дать интервью:
— Расскажите, пожалуйста, как там у вас обстановка на текущий момент? Какой настрой у ребят?
«Все устали, но полны решимости добраться до Нижнего по-любому».
— Даже если выйдет так, что у вас не получится попасть на сегодняшний матч, какими будут ваши следующие шаги?
«На первый матч не успеваем. Постараемся найти локацию с устойчивым Интернетом и посмотреть игру, а потом продолжить путь. Хотели ещё поддержать футбольный «Локо» завтра, но пока на тоненького. Но 2-го точно будем в КРК «Нагорный» и поддержим команду».
— С вами клуб поддерживает какую-нибудь связь, оказывает поддержку в любом её проявлении?
«Да, конечно. Постоянно на связи. Больше того, стараемся этот минус в плюс перевести. Когда есть «инет», скидываем контент, который пресс-служба и SMM публикуют. Официальные каналы клуба также переполнены словами поддержки от болельщиков, так что брошенными себя точно не чувствуем. Наоборот, есть ощущение, что эта ситуация, которую надо переломить и таким образом внести свой вклад в успех команды».
- 31 марта 2023
-
15:15
-
15:01
-
14:38
-
13:33
-
13:12
-
12:19
-
11:03
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
09:00
-
08:07
-
05:46
-
04:49
-
01:38
-
00:20
- 30 марта 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:47
-
22:18
-
22:02
-
21:14
-
20:30
-
20:01
-
19:17
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
17:58
-
17:37
-
17:31
-
16:55
-
16:00