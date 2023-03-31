Баскетболистка «Мемфиса» считает себя невиновной по обвинению в нанесении ударов игроку

Баскетболистка Мемфисского университета Джамира Шутс не признала себя виновной после того, как ей были предъявлены обвинения в нападении на Элиссу Бретт из «Боулинг-Грин» во время матча женского NCAA. Об этом сообщает TMZ Sports.

Напомним, во время послематчевого рукопожатия между игроками Элисса Бретт из «Боулинг-Грин» о чём-то повздорила с Джамирой Шутс из «Мемфиса», в результате чего Бретт получила удар в лицо от своей оппонентки. В итоге первая упала на паркет, её одноклубники начали оказывать ей помощь, а игроки «Мемфиса» силой увели Шутс, дабы инцидент не разгорелся ещё сильнее.

Университет штата Боулинг-Грин выпустил заявление после потасовки, подтвердив, что полиция ведёт расследование. Адвокат Шутс подал заявление о невиновности в суд Огайо. Также сообщается, что в следующем месяце у Шутс назначено судебное заседание.