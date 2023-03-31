Перасович высказался о предстоящей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящей серии с пермской «Пармой-Пари», которая пройдёт в рамках 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
«Считаю, что команда подходит к самому важному отрезку сезона в хорошей форме. Мы ударно провели последние тренировки и постарались интегрировать обоих новичков в нашу систему. «Парма-Пари» – серьёзная команда, которая набрала ход и показывает качественный баскетбол. Они обладают хорошим подбором исполнителей и узнаваемым игровым стилем.
Нам нужно отнестись к предстоящим матчам чрезвычайно серьёзно и жёстко защищаться, как того требуют игры плей-офф. Рассчитываю, что мы продемонстрируем свои способности одного из лидеров чемпионата – жёсткость, концентрацию, энергию», — приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба казанской команды.
- 31 марта 2023
-
18:05
-
17:52
-
17:17
-
16:37
-
15:15
-
15:01
-
14:38
-
13:33
-
13:12
-
12:19
-
11:03
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
09:00
-
08:07
-
05:46
-
04:49
-
01:38
-
00:20
- 30 марта 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:47
-
22:18
-
22:02
-
21:14
-
20:30
-
20:01
-
19:17
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
17:58