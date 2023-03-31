Перасович высказался о предстоящей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящей серии с пермской «Пармой-Пари», которая пройдёт в рамках 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Считаю, что команда подходит к самому важному отрезку сезона в хорошей форме. Мы ударно провели последние тренировки и постарались интегрировать обоих новичков в нашу систему. «Парма-Пари» – серьёзная команда, которая набрала ход и показывает качественный баскетбол. Они обладают хорошим подбором исполнителей и узнаваемым игровым стилем.

Нам нужно отнестись к предстоящим матчам чрезвычайно серьёзно и жёстко защищаться, как того требуют игры плей-офф. Рассчитываю, что мы продемонстрируем свои способности одного из лидеров чемпионата – жёсткость, концентрацию, энергию», — приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба казанской команды.