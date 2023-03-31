Ламаркус Олдридж официально объявил о завершении карьеры

37-летний центровой Ламаркус Олдридж объявил о завершении профессиональной карьеры. С лета прошлого года экс-игрок «Бруклин Нетс» пребывал в статусе свободного агента, и с ним так и не подписал контракт ни один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В апреле 2021 года Олдридж уже объявлял о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией, но позже получил разрешение на то, чтобы возобновить карьеру, и вернулся в «Бруклин Нетс», контракт с которым истёк по окончании прошлого сезона.

В своей профессиональной карьере в НБА Ламаркус Олдридж выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин». Он семь раз принимал участие в Матче всех звёзд и в 2007 году попал в сборную новичков НБА.