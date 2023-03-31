Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 31 марта, турнирная сетка

Сегодня, 31 марта, состоялись два первых матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Московский ЦСКА на домашнем паркете со счётом 103:68 обыграл саратовский «Автодор», а краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде оказался сильнее «Пари Нижний Новгород» со счётом 89:77.
Вторые матчи в этих сериях состоятся 2 апреля.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
ЦСКА — «Автодор» — 103:68 (счёт в серии — 1-0)
«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 77:89 (счёт в серии — 0-1)
Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».
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