Леброн Джеймс: Бронни сказал, что хочет сделать себе имя сам

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз высказался на тему того, что хотел бы сыграть в одной команде со своим сыном — Бронни Джеймсом.
«Бронни — первый в этом списке. Однажды я его спросил, чего он хочет добиться в баскетболе и почему хочет стать профессионалом? Он мне ответил, что хочет сделать себе имя сам. Это всё, что я хотел услышать. Он же сам решил сменить имя на Бронни. Я его назвал Леброном-младшим, но он — Бронни», — сказал Леброн в видео на YouTube-канале Uninterrupted.
Ранее Леброн Джеймс неоднократно выражал желание сыграть в одной команде с сыном до того, как завершит профессиональную карьеру.
Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Эксперты считают, что сына звёздного баскетболиста выберут в середине первого раунда.
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