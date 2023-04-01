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Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Лиги ВТБ

Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Лиги ВТБ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с заслуженной победой. Как и обещал перед игрой, вы увидите характер коллектива, борьбу моих ребят. Я им очень благодарен. Есть несколько игроков, которые выглядят как пассажиры. Жаль, но, наверное, у них не хватает мужества для этой битвы с «Локо». Вы знаете, с какими трудностями мы столкнулись. Ближайший день потратим на восстановление перед второй игрой серии», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 93:81. «Локомотив-Кубань» повёл в серии — 1-0. Второй матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 2 апреля.

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