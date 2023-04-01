Райкович прокомментировал победу ЦСКА в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«Мы победили в первом матче, потому что были достаточно серьёзны, старательны в защите и на подборе. При этом интересная статистика: каждый игрок сделал хотя бы одну результативную передачу. Через два дня нам предстоит сделать второй шаг», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась победой московской команды со счётом 103:68. ЦСКА повёл в серии — 1-0.
Вторая игра четвертьфинала между ЦСКА и «Автодором» пройдёт также в Москве 2 апреля. Начнётся матч в 14:00 по московскому времени.
Напомним, ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.
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