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«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. Встреча состоится на стадионе «СИБУР Арена».

Игра начнётся в 16:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
01 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
МБА
Москва, Россия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира.

«Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Команда Хавьера Паскуаля является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлого сезона «Зенит» в семи матчах обыграл московский ЦСКА.

МБА закончила регулярный сезон на шестой строчке.

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ
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