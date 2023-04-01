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«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. Встреча состоится на стадионе «СИБУР Арена».

Игра начнётся в 16:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира.

«Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Команда Хавьера Паскуаля является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлого сезона «Зенит» в семи матчах обыграл московский ЦСКА.

МБА закончила регулярный сезон на шестой строчке.