Андрей Воронцевич сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что, несмотря на 35-летний возраст, пока не думает о завершении профессиональной карьеры.
«У меня желания играть до изжоги. Пока не загадываю, сколько ещё сезонов проведу, даже не думаю об этом. Сколько Господь отмерил, столько и поиграю. Помню, как в 21 год сказал, что если доиграю до 30 лет, то буду самым счастливым человеком. Мне летом будет 36 лет в этом году, а я до сих пор играю и имею очень сильное желание играть дальше.
Я как Бенджамин Баттон – с годами только моложе (улыбается). Ну а что? Виталька Фридзон до сих пор гоняет, а ему в этом году будет 38. Моне почти 40 лет, в прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Так что пока о завершении карьеры и близко не размышляю», — сказал Воронцевич в интервью «Татар-информ».
Напомним, сегодня, 1 апреля, УНИКС сыграет свой первый матч в плей-офф Единой лиги ВТБ текущего сезона с «Парма-Пари». Начало матча — в 18:00.
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