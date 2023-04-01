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1 апреля в баскетбольном «Зените» объявили о намерении провести матчи на «Газпром Арене»

1 апреля в баскетбольном «Зените» объявили о намерении провести матчи на «Газпром Арене»
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Сегодня, 1 апреля, пресс-служба баскетбольного санкт-петербургского «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба объявила о намерении действующих чемпионов Единой лиги ВТБ провести матчи на стадионе «Газпром Арена» в случае выхода команды в финал текущего розыгрыша.

Сообщается, что баскетбольный «Зенит» уже договорился с футбольным о возможном мероприятии.

«Главный вопрос, который пока не решён, это как ляжет баскетбольный паркет на травяное покрытие и как поливать траву под паркетом в течение тех дней, когда будут проходить домашние матчи. Специалисты клуба обратились за помощью на факультет агротехнологий, почвоведения и экологии Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и прорабатывают вопрос совместно с ними», — заявил технический директор БК «Зенит» Владимир Падерин.

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