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Воронцевич — о проекте МБА: они доказали, что молодые россияне ничем не хуже легионеров

Воронцевич — о проекте МБА: они доказали, что молодые россияне ничем не хуже легионеров
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Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о главной сенсации текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ — московской МБА.

«Очень классная команда. Они за этот год доказали, что российские баскетболисты, причём молодые российские баскетболисты, ничем не хуже легионеров. У них авторитетный главный тренер – Василий Николаевич Карасёв. Он поставил в этом сезоне ту концепцию баскетбола, которая помогает раскрыться каждому игроку.

Конечно, молодым ребятам не хватает опыта, это видно. Но у них всё впереди. Чем ярче будут проявлять себя, прогрессировать, тем будут выше результаты команды», — сказал Воронцевич в интервью «Татар-информ».

Напомним, в своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ МБА заняла шестое место в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф.

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