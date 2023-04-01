Воронцевич: в Европе важен командный результат, а НБА — это большой коммерческий маркетинг

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что самое главное для него в баскетболе — это результат команды, в отличие от американской философии, где превалирует индивидуальный баскетбол.

«Я понимаю, что в командах НБА часто выбирают игрока типа franchise player (игрок, вокруг которого строят остальную команду. — Прим. «Чемпионата»). У нас тоже есть такие ребята. Но всё равно, если ты работаешь под руководством тренера, если ты зависишь от партнёров, учись играть в командный баскетбол. Мы все в одной лодке сидим. Разумеется, баскетболисты типа Луки Дончича, которые в каждом матче набирают по 50 очков, очень заметны. Их празднования, перформансы – все это ярко и эффектно. Это как в футболе: все в восторге от нападающих, их голов, но немногие способны по-настоящему оценить, например, игру защитников.

Потому что очевидно, что для простого зрителя они на вторых ролях. Для меня в баскетболе всегда был, остаётся и будет важен результат. Мне не нужна какая-то экстра-статистика. Я могу с нулём очков весь матч пробегать, но буду страшно полезен в иных аспектах матча. Когда нет общего результата, все твои 50 очков обнуляются. Команда-то не выиграла, и у тебя осадочек неприятный остался. Ну и не забываем, что НБА – это большой коммерческий маркетинг, поэтому там важно, чтобы были яркие, неординарные личности в каждой команде. Европейский баскетбол всё-таки в этом вопросе существенно отличается. У нас важен командный результат», — сказал Воронцевич в интервью «Татар-информ».

Напомним, сегодня, 1 апреля, УНИКС сыграет свой первый матч в плей-офф Единой лиги ВТБ текущего сезона с «Парма-Пари» из Перми. Начало матча — в 18:00.