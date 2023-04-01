«Это не было моим решением». Лиллард отреагировал на выход из состава до конца сезона

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс», американец Дэмьен Лиллард прокомментировал решение руководства команды вывести его из состава из-за травмы икроножной мышцы, о чём стало известно на минувшей неделе.

«Я бы не сказал, что это было моё решение. Возможно, так команда защищает меня от самого себя. Каждый раз, когда я получал травму, это происходило из-за большой нагрузки, стресса и желания сделать всё как можно лучше. Всё это имеет место, и команда просто пытается защитить меня от самого себя», – приводит слова Лилларда NBC Sports.

В настоящий момент «Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции (32 победы – 44 поражения).

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