Бывший одноклубник Джордана: предпочёл бы играть с Леброном — Майк не отдавал мяч
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американец Чарльз Оукли, игравший в прошлом с легендарным соотечественником Майклом Джорданом, объяснил, почему предпочёл бы шестикратного чемпиона лиги действующему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Меня спросили, с кем бы я хотел играть, с Леброном или Майком. И я ответил: «Майк — мой лучший друг, но с Леброном».
Майк не передавал мне мяч. Ему было всё равно, заполучу ли я очко сегодня или завтра. Но, вы знаете, именно так он и стал Майком», – приводит слова Оукли Showtime.
Ранее главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил, чем Джордан и Брайант отличаются от Леброна Джеймса.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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