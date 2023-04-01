Бывший одноклубник Джордана: предпочёл бы играть с Леброном — Майк не отдавал мяч

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американец Чарльз Оукли, игравший в прошлом с легендарным соотечественником Майклом Джорданом, объяснил, почему предпочёл бы шестикратного чемпиона лиги действующему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Меня спросили, с кем бы я хотел играть, с Леброном или Майком. И я ответил: «Майк — мой лучший друг, но с Леброном».

Майк не передавал мне мяч. Ему было всё равно, заполучу ли я очко сегодня или завтра. Но, вы знаете, именно так он и стал Майком», – приводит слова Оукли Showtime.

Ранее главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил, чем Джордан и Брайант отличаются от Леброна Джеймса.

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