Леброн отреагировал на включение Дуэйна Уэйда в Зал славы НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный американец Леброн Джеймс прокомментировал новость о включении трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и соотечественника Дуэйна Уэйда в Зал славы.
«Поздравляю, брат мой!!! Да, сэр!» – написал Леброн в социальных сетях.
Уэйд был выбран «Майами Хит» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Уэйда. В регулярном чемпионате НБА защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Напомним, также в Зал славы вошли Дирк Новицки, Пау Газоль, Тони Паркер, Бекки Хэммон и тренер Грег Попович.
- 1 апреля 2023
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