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Первоапрельская шутка Бэйлесса: я наконец решил, что Леброн — лучший в истории

Первоапрельская шутка Бэйлесса: я наконец решил, что Леброн — лучший в истории
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Один из спортивных обозревателей шоу Skip and Shannon: Undisputed на канале Fox Скип Бэйлесс выложил пост с первоапрельской шуткой.

«Я наконец решил, что Леброн Джеймс — лучший в истории», — написал Скип в своих социальных сетях.

Скип — легендарный спортивный американский журналист, специализирующийся на освещении баскетбола и американского футбола. Бэйлесс известен своими провокационными мнениями насчёт спортсменов и команд. Одна из самых популярных тем его карьеры — критика четырёхкратного MVP NBA Леброна Джеймса.

Журналист FOX не считает Леброна даже близким к дискуссиям о лучшем игроке в истории баскетбола. В рейтинге колумниста Леброн находится лишь на восьмой строчке. Спортивный обозреватель постоянно критикует Леброна за его бросковые способности, а также за неэффективную игру в концовках встреч.

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