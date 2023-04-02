«Потрясающий человек». Тим Хардуэй-младший – о Кайри Ирвинге

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй высказался о своём партнере по команде Кайри Ирвинге. Pащитник «Маверикс» положительно высказался о человеческих качествах Ирвинга и выделил то, чего больше всего хочет от этого мира звёздный разыгрывающий «Далласа».

«Кайри потрясающий человек. Я вообще ничего плохого не могу сказать о нём. Всё, чего он хочет, – это мира», — сказал Тим Хардуэй-младший в подкасте.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Майами Хит» Тим Хардуэй-младший показал. На его счету 31 очко, шесть подборов и семь ассистов. Чемпион НБА Кайри Ирвинг отметился 23 очками и шестью передачами.

В данный момент «Маверикс» находятся на 11-м месте в западной конференции с процентом побед 0,481 и находятся вне зоны плей-ин.