«Потрясающий человек». Тим Хардуэй-младший – о Кайри Ирвинге
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй высказался о своём партнере по команде Кайри Ирвинге. Pащитник «Маверикс» положительно высказался о человеческих качествах Ирвинга и выделил то, чего больше всего хочет от этого мира звёздный разыгрывающий «Далласа».
«Кайри потрясающий человек. Я вообще ничего плохого не могу сказать о нём. Всё, чего он хочет, – это мира», — сказал Тим Хардуэй-младший в подкасте.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Майами Хит» Тим Хардуэй-младший показал. На его счету 31 очко, шесть подборов и семь ассистов. Чемпион НБА Кайри Ирвинг отметился 23 очками и шестью передачами.
В данный момент «Маверикс» находятся на 11-м месте в западной конференции с процентом побед 0,481 и находятся вне зоны плей-ин.
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