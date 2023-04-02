«Её попросту не было». Джейсон Кидд раскритиковал защиту «Далласа» после матча с «Майами»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд оценил игру в обороне своих подопечных после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (122:129).

«Нашей защиты словно не существовало, её попросту не было. Мы даже не были в состоянии удержать соперника», — цитирует Кидда официальный сайт лиги.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий гостей Лука Дончич. Он был близок к трипл-даблу: 42 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. У Кайри Ирвинга 23 очка и восемь передач.

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