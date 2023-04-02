Евгений Бабурин — лучший защищающийся игрок в сезоне-2022/2023

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин объявлен лучшим защищающимся игроком в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В завершившемся регулярном чемпионате Евгений Бабурин провёл 32 матча, в которых в среднем набирал 8,3 очка и совершал 2,3 подбора и 2,2 передачи. Защитник оказался лучшим в лиге по перехватам (2,2), а нижегородская команда стала третьей в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 75,3 очка за матч.

Приз в номинации «Лучший защитный игрок» вручается в девятый раз – его первым обладателем стал Александр Каун из ЦСКА, в сезоне-2014/2015 награду получил ещё один армеец — Андрей Воронцевич, в чемпионате-2015/2016 — центровой ЦСКА Кайл Хайнс, в сезоне-2016/2017 — армеец Никита Курбанов, в сезоне-2017/2018 — лидер «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, в сезоне-2018/2019 — форвард УНИКСа Морис Ндур, в сезоне-2020/2021 — ещё один казанский форвард, Джон Браун III, а в прошлом сезоне — форвард «Зенита» Джордан Мики.

Евгений Бабурин – первый игрок «Пари Нижний Новгород» в истории лиги, получивший эту награду.