Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Бабурин — лучший защищающийся игрок в сезоне-2022/2023

Евгений Бабурин — лучший защищающийся игрок в сезоне-2022/2023
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин объявлен лучшим защищающимся игроком в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/2023, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В завершившемся регулярном чемпионате Евгений Бабурин провёл 32 матча, в которых в среднем набирал 8,3 очка и совершал 2,3 подбора и 2,2 передачи. Защитник оказался лучшим в лиге по перехватам (2,2), а нижегородская команда стала третьей в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 75,3 очка за матч.

Приз в номинации «Лучший защитный игрок» вручается в девятый раз – его первым обладателем стал Александр Каун из ЦСКА, в сезоне-2014/2015 награду получил ещё один армеец — Андрей Воронцевич, в чемпионате-2015/2016 — центровой ЦСКА Кайл Хайнс, в сезоне-2016/2017 — армеец Никита Курбанов, в сезоне-2017/2018 — лидер «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, в сезоне-2018/2019 — форвард УНИКСа Морис Ндур, в сезоне-2020/2021 — ещё один казанский форвард, Джон Браун III, а в прошлом сезоне — форвард «Зенита» Джордан Мики.

Евгений Бабурин – первый игрок «Пари Нижний Новгород» в истории лиги, получивший эту награду.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023