Грайнер обратилась к Байдену по поводу репортёра, обвиняемого в шпионаже в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер призвала администрацию президента США Джо Байдена сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения американского репортёра, обвиняемого в шпионаже в России.
«Наши сердца наполнены большой тревогой за Эвана Гершковича и его семью после задержания Эвана в России.
Мы благодарны президенту Байдену и его администрации за их глубокую приверженность делу спасения американцев. Мы отмечаем их недавние успешные усилия по возвращению домой Джеффа Вудке и Павла Русесабагина.
За каждого похищенного американца мы должны бороться, и каждый возвращённый американец — это победа для всех нас. Именно поэтому мы можем призвать всех наших сторонников как праздновать победы, так и призывать администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана и всех несправедливо задержанных американцев домой», — написала Грайнер вместе со своей женой в социальных сетях.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом
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