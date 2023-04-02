Лучшие моменты второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Пари НН» — «Локомотив-Кубань»

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 77:72 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл, который записал в свой актив 23 очка. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Максим Салаш — 16 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды. Следующая игра состоится 5 апреля. На этот раз хозяевами выступят подопечные Александра Секулича. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.