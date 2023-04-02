Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Пари НН»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы команды во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (77:72).
«Сегодняшняя игра была полна тяжёлой борьбы. Мы почувствовали, что соперник здорово прибавил с точки зрения физического контакта, что заставляло нас совершать ошибки и принимать неправильные решения. Именно поэтому я особенно горд за своих ребят, что они возвращаются в Краснодар, имея в запасе две победы», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды. Следующая игра состоится 5 апреля. На этот раз хозяевами выступят подопечные Александра Секулича. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
20:50
-
20:26
-
19:41
-
19:31
-
19:27
-
18:57
-
18:28
-
18:16
-
18:02
-
17:35
-
17:17
-
16:51
-
16:32
-
15:38
-
15:20
-
15:07
-
14:51
-
14:37
-
12:19
-
11:30
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
07:26
-
06:00
-
05:59
-
05:09
-
01:25
-
00:34
-
00:10
- 1 апреля 2023
-
23:50
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:30
Партнерский контент