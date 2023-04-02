Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Пари НН»

Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы команды во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (77:72).

«Сегодняшняя игра была полна тяжёлой борьбы. Мы почувствовали, что соперник здорово прибавил с точки зрения физического контакта, что заставляло нас совершать ошибки и принимать неправильные решения. Именно поэтому я особенно горд за своих ребят, что они возвращаются в Краснодар, имея в запасе две победы», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды. Следующая игра состоится 5 апреля. На этот раз хозяевами выступят подопечные Александра Секулича. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Видео
Лучшие моменты второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Пари НН» — «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023