Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы команды во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (77:72).

«Сегодняшняя игра была полна тяжёлой борьбы. Мы почувствовали, что соперник здорово прибавил с точки зрения физического контакта, что заставляло нас совершать ошибки и принимать неправильные решения. Именно поэтому я особенно горд за своих ребят, что они возвращаются в Краснодар, имея в запасе две победы», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды. Следующая игра состоится 5 апреля. На этот раз хозяевами выступят подопечные Александра Секулича. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.