Зоран Лукич: «Локомотив-Кубань» — молодцы!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу поражения во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (72:77).
«Локомотив-Кубань» — молодцы! Взяли вторую подряд победу на нашей площадке. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас на этом матче. И спасибо моим ребятам за нереальную энергию и желание выиграть и первую, и вторую игру. Видно, что нам не хватает ротации — двух игроков стартовой пятёрки и игрока первой замены.
Пытаемся компенсировать их отсутствие, и до какого-то момента нам хватает сил. А потом накапливается усталость, начинаем совершать ошибки, и получается много мелких непонятных моментов. Я вижу, что делает мой коллега, — он ломает нашу игру ритмом. Тем не менее будем бороться и в Краснодаре с высоко поднятой головой», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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