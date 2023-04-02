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Фред Ванвлит установил рекорд «Торонто» по количеству передач за матч

Американский разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит в матче с «Шарлотт Хорнетс» (128:108) отдал 20 результативных передач. Это является рекордом клуба.

Ранее наилучший результат по этому показателю принадлежал Кайлу Лоури, Хосе Кальдерону и Деймону Студмайеру — по 19.

Самым результативным игроком встречи стал Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков, восемь подборов и семь передач. Также хорошую результативность в составе канадской команды продемонстрировал О Джи Ануноби — 23 очка, семь подборов и одна передача.

В составе «Шарлотт» наилучшую результативность продемонстрировал Святослав Михайлюк — 26 очков, четыре подбора, четыре передачи. Стоит отметить и Джеймса Букнайта, на счету которого 21 очко, два подбора и одна передача.